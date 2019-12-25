МЧС предупредило петербуржцев о надвигающемся шквальном ветре

Порывы достигнут 15 метров в секунду.

В МЧС предупредили петербуржцев о надвигающемся шквальном ветре. Он придет в город 11 февраля. Информацию экстренному ведомству предоставили специалисты из "Северо-Западного УГМС". Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ожидается, что он придет с южной и юго-западной сторон.

Местных жителей просят быть аккуратнее на улицах. Не следует ходить около шатких конструкций и рекламных щитов, которые могут оказаться повреждены из-за ветра. Также не следует оставлять автомобили под деревьями. Транспорт также может пострадать.

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Фото: Piter.tv

