МЧС по Петербургу: в пятницу 26 октября стоит ждать снега и дождя

Автомобилистам следует быть осторожнее на трассах - выпавший снег и гололед сделают свое "грязное" дело.

В петербургском ведомстве ГУ МЧС предупреждают местных водителей о грядущих заморозках. Специалисты рассказывают, что днем в пятницу 26 октября днем ожидается до плюс пяти градусов по Цельсию. Ночью температура воздуха опустится до минус одного. "День жестянщика близко" - комментируют местные жители информацию.

Уже утром 26 октября петербуржцы увидели на дорогах города снег. На проезжей части появился гололед. Также жителей Северной столицы ждет слабый ветер. Он разгонится до скорости два-пять метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным.

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