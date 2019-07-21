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МЧС: из-за пожара в ТЦ "Капитолий" эвакуировали 85 человек

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Стали известны подробности пожара, который привлек внимание очевидцев.

Днем в воскресенье, 21 июля, ГУ МЧС по Петербургу прояснило подробности возгорания, случившегося на крыше ТЦ "Капитолий" на Коломяжском проспекте. 

Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 15:22 часов. Спустя семь минут пожарные установили, что в вентиляционной шахте кафе в комплексе загорелись жировые отложения. Пожар охватил площадь в 0,5 кв.м.

Известно, что горение было ликвидировано для приезда пожарных. Из ТЦ в это время самостоятельно эвакуировались 85 человек. 

Со стороны МЧС на месте происшествия появились 24 человека и пять единиц техники.

Видео: Piter.TV

Теги: мчс, пожар, эвакуация
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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