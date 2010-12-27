Людмила Руденко: сегодня 114 лет со дня рождения великой шахматистки

Компания Google посветила "дудл" легендарной шахматистке СССР.

В пятницу, 27 июля Google напомнил пользователям Сети о чемпионке мира и СССР по шахматам.

Ровно 114 лет назад родилась известная шахматистка Людмила Руденко. Ее имя стало узнаваемым во всем мире, когда в 1950 году стала чемпионкой мира по шахматам. Напомним, что Руденко - первая в истории СССР и вторая в мире женщина, которая получила этот титул.

Чтобы добиться таких результатов Руденко трудилась несколько десятилетий. Тренировки, изучение тактик - и вот Людмила Руденко стала чемпионкой.

Сегодня, в честь 114-летия со дня рождения шахматистки популярный поисковик Google посвятил легенде специальную картинку, которая находится на месте обычного логотипа компании.

Фото: Google, chessmateok.com