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Людмила Руденко: сегодня 114 лет со дня рождения великой шахматистки
Сегодня, 12:49
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Shdaria
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Людмила Руденко: сегодня 114 лет со дня рождения великой шахматистки

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Компания Google посветила "дудл" легендарной шахматистке СССР.

В пятницу, 27 июля Google напомнил пользователям Сети о чемпионке мира и СССР по шахматам. 

Ровно 114 лет назад родилась известная шахматистка Людмила Руденко. Ее имя стало узнаваемым во всем мире, когда в 1950 году стала чемпионкой мира по шахматам. Напомним, что Руденко - первая в истории СССР и вторая в мире женщина, которая получила этот титул. 

Чтобы добиться таких результатов Руденко трудилась несколько десятилетий. Тренировки, изучение тактик - и вот Людмила Руденко стала чемпионкой. 

Сегодня, в честь 114-летия со дня рождения шахматистки популярный поисковик Google посвятил легенде специальную картинку, которая находится на месте обычного логотипа компании. 

Фото: Google, chessmateok.com

Теги: 114 лет руденко , дудл людмила руденко , людмила реденко
Категории: Лента новостей Новости России

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