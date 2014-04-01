Возвращение львов на Дворцовую пристань состоится 3 апреля

Эти скульптуры были демонтированы в сентябре 2022 года для проведения реставрационных работ.

Возвращение львов на Дворцовую пристань состоится в четверг, 3 апреля, как сообщили "Петербургскому дневнику" представители Государственного музея городской скульптуры.

Эти скульптуры были демонтированы в сентябре 2022 года с Адмиралтейской набережной для проведения реставрационных работ. Тогда специалисты обнаружили значительные повреждения на поверхности фигур.

В музее отметили, что львы особо подвержены разрушению из-за отсутствия металлического каркаса внутри, что делает их уязвимыми к нагрузкам, таким как посадка людей на скульптуры. После завершения реставрации львы были возвращены на своё историческое место.

Тем не менее, в январе 2024 года львы вновь были демонтированы и отправлены на реставрацию, поскольку пострадали от действий вандалов и тех, кто любит фотографироваться, взбираясь на спины статуй.

Фото: Олег Золото / "Петербургский дневник"