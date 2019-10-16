В электричке "Луга-1 – Санкт-Петербург" у спящего пассажира украли смартфон

По подозрению в краже был задержан 49-летний житель Гатчины.

Полицейскими раскрыта кража мобильного телефона, совершенная в электричке "Луга-1 – Санкт-Петербург". Подробностями поделились в пресс-службе.

К полицейским обратился 43-летний житель Ленобласти, у которого во время пути в электричке "Луга-1 – Санкт-Петербург" пропал мобильный телефон. Мужчина уснул во время поездки, а его гаджет забрал другой пассажир. Злоумышленник выключил устройство, выбросил сим-карту, а затем покинул поезд на станции "Гатчина-Варшавская". Похищенное он продал, а вырученные денежные средства использовал на личные нужды.

По подозрению в краже был задержан 49-летний житель Гатчины. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".

В настоящее время мобильный телефон изъят и будет передан владельцу.

Видео: пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте