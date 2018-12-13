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Лучшие бизнесмены Выборга получили награды в преддверии Дня предпринимателя
Сегодня, 20:32
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KaterinaKono13

Лучшие бизнесмены Выборга получили награды в преддверии Дня предпринимателя

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В торжественной церемонии принял участие глава региона Александр Дрозденко.

В преддверии Дня предпринимателя лучшие бизнесмены Ленинградской области получили награды. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В торжественной церемонии принял участие глава региона Александр Дрозденко. В числе награжденных – представители Выборга.

В конкурсе "Бизнес-признание" 2019 года:

- в номинация "Стартап в сфере производства сувениров" II место заняла ИП Анна Панфилова;

- в номинации "Бизнес в сфере нестационарной торговли" II место – у ИП Евгения Улитина.

Председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации Нина Сивицкая отметила, что одним из приоритетных направлений в Выборгском районе всегда было развитие субъектов малого и среднего бизнеса всех сфер деятельности.

Нашим предпринимателям предоставляется широкий спектр мер поддержки, среди которых кредитование, субсидии и другое, - отметила она.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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