Лучшие бизнесмены Выборга получили награды в преддверии Дня предпринимателя

В торжественной церемонии принял участие глава региона Александр Дрозденко.

В преддверии Дня предпринимателя лучшие бизнесмены Ленинградской области получили награды. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В торжественной церемонии принял участие глава региона Александр Дрозденко. В числе награжденных – представители Выборга.

В конкурсе "Бизнес-признание" 2019 года: - в номинация "Стартап в сфере производства сувениров" II место заняла ИП Анна Панфилова; - в номинации "Бизнес в сфере нестационарной торговли" II место – у ИП Евгения Улитина.

Председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации Нина Сивицкая отметила, что одним из приоритетных направлений в Выборгском районе всегда было развитие субъектов малого и среднего бизнеса всех сфер деятельности.

Нашим предпринимателям предоставляется широкий спектр мер поддержки, среди которых кредитование, субсидии и другое, - отметила она.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО