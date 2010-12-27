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МЧС: в воскресенье в Петербурге усилится ветер и пройдут ливни с грозами
Сегодня, 14:39
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Alena_Zinovieva
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МЧС: в воскресенье в Петербурге усилится ветер и пройдут ливни с грозами

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Завтра ожидается +22...+27 °С, порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Порывистый ветер с ливнями и грозами сохранится в Петербурге до воскресенья. При этом стихия 22 июля еще больше разбушуется. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что 22 июля ночью и днем в городе на Неве ожидается +22...+27 °С, порывы ветра будут достигать 15 м/с. По прогнозу синоптиков, местами пройдут ливни с грозами, возможен слабый туман.

Ранее мы писали, что погода не обрадует петербуржцев в субботу, 21 июля. В городе на Неве целый день будут идти ливни.

Фото: pixabay.com

Теги: ливни и грозы в спб , мчс , погода в спб 22 июля
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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