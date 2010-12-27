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Литературоведа Прозорова похоронят на Серафимовском кладбище
22 октября, 8:53
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lesjasap
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Литературоведа Прозорова похоронят на Серафимовском кладбище

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Петербуржец умер в 67 лет.

В Санкт-Петербурге на 68-ом году жизни скончался литературовед Юрий Прозоров и ведущий сотрудник Института русской литературы РАНа. На данный момент известно, что местного деятеля культуры похоронят на Серафимовском кладбище 22 октября.

В понедельник в здании РАН будет организована общественная панихида. Начало запланировано на 10 часов утра. Затем в 11.15 Прозорова отпоют в Князь-Владимирском соборе на Блохина. Затем тело покойного перевезут на кладбище.

Отметим, что Юрий Прозоров исследовал произведения классиков отечественной литературы. Специализацией ученого было творчество Некрасова, Жуковского и Лермонтова.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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