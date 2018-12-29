Лихачи прокатились на ватрушках по КАД

Петербуржцы устроили экстремальные гонки на ватрушках. Видео поделились интернет-пользователи в соцсети "ВКонтакте".
"Покатушки на ватрушке. По КАД на скорости за 100 километров в час, — подписали видео очевидцы".
На кадрах видео с автомобильного регистратора заметно, как человек едет на ватрушке на большой скорости.
Мнения в интернете разделились: одни посчитали, что "покатушки" - это хорошая идея, другие высказали мнение, что такие развлечения опасны.
"Крутые, наверное, ощущения у ватрушника", — прокомментировал Хомя Хомяков.
" Тоже так гоняли. Правда, на КАД, конечно, — это перебор. А так тема нормальная", -написал Михаил Садовский.
Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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