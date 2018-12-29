Лихачи прокатились на ватрушках по КАД

Очевидцы рассказали,что петербуржцы развили скорость более 100км/ч.

Петербуржцы устроили экстремальные гонки на ватрушках. Видео поделились интернет-пользователи в соцсети "ВКонтакте".

"Покатушки на ватрушке. По КАД на скорости за 100 километров в час, — подписали видео очевидцы".

На кадрах видео с автомобильного регистратора заметно, как человек едет на ватрушке на большой скорости.

Мнения в интернете разделились: одни посчитали, что "покатушки" - это хорошая идея, другие высказали мнение, что такие развлечения опасны.

"Крутые, наверное, ощущения у ватрушника", — прокомментировал Хомя Хомяков.

" Тоже так гоняли. Правда, на КАД, конечно, — это перебор. А так тема нормальная", -написал Михаил Садовский.

Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург