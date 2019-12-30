На Лиговском проспекте 1 января нашли труп мужчины

Подозреваемые в преступлении задержаны.

Утром в среду, 1 января, в доме №44 по Лиговскому проспекту был найдено тело 57-летнего мужчины. Хозяин комнаты рассказал полицейским, что накануне дома у погибшего были двое гостей, которые его избили и скрылись с мест происшествия.

Сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину и 30-летнего подозреваемого, сообщила пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 111-й статье УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть).

Фото: pxhere.com