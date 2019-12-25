Льготники из Ленобласти смогут самостоятельно выбирать положенный им участок земли в новом году

Многодетные семьи имеют право выбрать участок независимо от места жительства.

Многодетные семьи из Ленобласти в 2024 году смогут сами выбирать, в каком районе региона они хотят получить землю. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

С 1 января 2024 года начнутся заседания по выбору места расположения участка. Для этой цели комитет по управлению государственным имуществом создал общий реестр свободных участков земли всех районов региона. Жители смогут выбирать участок независимо от места жительства.

В реестре указаны граждане, имеющие первоочередное право на получение земельного участка, а также граждане в порядке очередности, основанной на дате их постановки на учет. Администрации районов также предоставили информацию о свободных участках, которые были добавлены в реестр.

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