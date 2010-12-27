Школьникам и студентам продлили льготные электрички

Таким образом, теперь школьники и студенты как Петербурга, так и Ленобласти обладают правом льготного проезда с оплатой 50% от стоимости действующего тарифа.

Школьники и студенты, обучающиеся на очной форме, смогут пользоваться льготным проездом на электричках до 30 июня. О продлении срока льгот Piter.TV сообщили в пресс-службе "Северо-Западной пригородной пассажирской компании".

В ведомстве сообщили, что в категорию граждан, которые могут воспользоваться 50% скидкой входят учащиеся общеобразовательных школ старше 7 лет по очной форме обучения и студенты (курсанты) профессиональных образовательных организаций и вузов Ленобласти.

Благодаря нововведению, юные жители Петербурга и области смогу ездить по льготному тарифу в период с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.

Фото: Piter.TV