Лесной пожар в Амурской области остановили взрывами

Опубликовано видео подрывных направленных работ для тушения лесных пожаров.

В Амурской области удалось остановить лесной пожар взрывами.

Лесной пожар начался 7 июня из-за грозы в Тындинском районе. Этот район относится к труднодоступным с горным рельефом. В отдельных местах высота склонов около 1 километра. Сухая ветряная погода осложняла борьбу с огнем. Было принято решение локализовать пожар направленными взрывами.

Взрывные работы осуществлялись в строго установленном порядке с применением детонирующего шнура высокой мощности. Пожар площадью около 1,5 га удалось локализовать 12 июня. Сейчас идет окончательная работа по тушению пожара.

Сегодня ранее: В Самарской области удалось локализовать лесной низовой пожар на площади 30 га.

Видео: Амурский центр ГЗ и ПБ