Ленобласть возрождает "Сойкинскую святыню"

В ближайшее время начнется подготовка проекта реставрации Никольского храма.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил с епископом Кронштадтским Вениамином планы развития в 2024 году духовного центра "Сойкинская святыня" в поселке Вистино Кингисеппского района.

Проект духовного центра в Вистино реализуется с 2012 года. Сегодня работы ведутся над восстановлением церкви Святителя Николая Чудотворца на Сойкинском полуострове и возведением Никольского скита Александро-Невской лавры. Решены первые инженерно-технические вопросы, посажены фруктовый сад и сирингарий, воздвигнута часовня. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

В ближайшее время начнется подготовка проекта реставрации Никольского храма.

Фото: администрация Ленобласти