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Ленобласть возрождает "Сойкинскую святыню"
Сегодня, 16:28
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Ленобласть возрождает "Сойкинскую святыню"

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В ближайшее время начнется подготовка проекта реставрации Никольского храма. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил с епископом Кронштадтским Вениамином планы развития в 2024 году духовного центра "Сойкинская святыня" в поселке Вистино Кингисеппского района.

Проект духовного центра в Вистино реализуется с 2012 года. Сегодня работы ведутся над восстановлением церкви Святителя Николая Чудотворца на Сойкинском полуострове и возведением Никольского скита Александро-Невской лавры. Решены первые инженерно-технические вопросы, посажены фруктовый сад и сирингарий, воздвигнута часовня.

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

В ближайшее время начнется подготовка проекта реставрации Никольского храма. 

Фото: администрация Ленобласти

Теги: сойкина святыня
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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