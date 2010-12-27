Ленобласть ограничит движение большегрузов с 1 по 30 апреля

ГКУ "Ленавтодор" предложил дорожной полиции 70 мест для размещения площадок с передвижными весами в каждом районе Ленинградской области.

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области сообщает, что предпринимаются меры для сохранения дорог.

Дорожники Ленинградской области обратились в ГИБДД с просьбой предоставить экипажи для взвешивания тяжелых машин в рамках весенней просушки региональных трасс. В этом году дороги 47 региона будут закрыты для большегрузов весь апрель. На востоке области этот срок продлен до 15 мая.

ГКУ "Ленавтодор" предложил дорожной полиции 70 мест для размещения площадок с передвижными весами в каждом районе Ленинградской области. Весовой контроль будет работать каждый день: дорожники организуют корректную работу поста контроля, а инспекторы должны останавливать фуры для проверки.

Снежная зима в этом году привела к перенасыщению водой основания трасс. Из-за этого покрытие магистралей сейчас очень пластично и легко деформируется. Просушка — залог сохранения сети региональных дорог, а останавливать машины для проверки могут только сотрудники ГИБДД. Только совместной работой можно предупредить разрушение дорог. пояснил глава дорожного комитета Ленобласти Юрий Запалатский

Напомним, дорожный комитет Ленинградской области вводит ограничения проезда в период с 1 по 30 апреля. Запрет коснется большегрузов, у которых нагрузка на каждую ось превышает пять тонн — для дорог с асфальтовым покрытием, три тонны — для дорог с гравийным и грунтовым покрытием.

По информации пресс-службы комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти