Ленобласть начинает подготовку к 100-летию

Ленинградская область начинает подготовку к 100-летию. Главные события пройдут в столице региона – Гатчине. Подготовка получила статус приоритетного проекта. Об этом рассказали в региональной администрации.
Торжества примет столица региона – Гатчина. Ежегодно до 2027 года муниципальный округ будет выделять на реализацию проекта по 700 миллионов рублей, софинансирование от области – еще по 400 миллионов.
Среди запланированных работ:
– строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети;
– ремонт и строительство соцобъектов;
– благоустройство общественных территорий;
– новая спецтехника для более качественной уборки города;
– сохранение объектов культурного наследия;
– строительство новых объектов.
Опыт Гатчины станет примером для всех туристических городов Ленобласти.
Фото: администрация Ленобласти
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