Ленобласть начинает подготовку к 100-летию

Торжества примет столица региона – Гатчина.

Ленинградская область начинает подготовку к 100-летию. Главные события пройдут в столице региона – Гатчине. Подготовка получила статус приоритетного проекта. Об этом рассказали в региональной администрации.

Торжества примет столица региона – Гатчина. Ежегодно до 2027 года муниципальный округ будет выделять на реализацию проекта по 700 миллионов рублей, софинансирование от области – еще по 400 миллионов.

Среди запланированных работ:

– строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети;

– ремонт и строительство соцобъектов;

– благоустройство общественных территорий;

– новая спецтехника для более качественной уборки города;

– сохранение объектов культурного наследия;

– строительство новых объектов.

Опыт Гатчины станет примером для всех туристических городов Ленобласти.

Фото: администрация Ленобласти