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Ленобласть делится опытом профессиональной интеграции инвалидов
Сегодня, 18:09
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Ленобласть делится опытом профессиональной интеграции инвалидов

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На конференции представят региональную модель трудоустройства.

В пятницу, 12 ноября, в онлайн-формате пройдет конференция "Профессиональная реабилитация лиц с нарушениями интеллектуального развития: региональная модель сопровождаемого трудоустройства", которую организует администрация Ленобласти. 

Благодаря конференции работодатели и представители бизнеса смогут разобраться в вопросах законодательства и других особенностях при приеме на работу людей с ментальными нарушениями. Также будет представлена региональная модель трудоустройства, а также опыт двух крупных компаний – "Макдоналдс" и "Фортресс". 

К участию приглашают руководителей российских коммерческих и некоммерческих организаций, подлежащих квотированию рабочих мест для инвалидов, индивидуальных предпринимателей, руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъектов РФ и других.

Фото: Pexels

Теги: конференция, ленобласть, профессиональная интеграция инвалидов
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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