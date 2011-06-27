Ленобласть делится опытом профессиональной интеграции инвалидов

На конференции представят региональную модель трудоустройства.

В пятницу, 12 ноября, в онлайн-формате пройдет конференция "Профессиональная реабилитация лиц с нарушениями интеллектуального развития: региональная модель сопровождаемого трудоустройства", которую организует администрация Ленобласти.

Благодаря конференции работодатели и представители бизнеса смогут разобраться в вопросах законодательства и других особенностях при приеме на работу людей с ментальными нарушениями. Также будет представлена региональная модель трудоустройства, а также опыт двух крупных компаний – "Макдоналдс" и "Фортресс".

К участию приглашают руководителей российских коммерческих и некоммерческих организаций, подлежащих квотированию рабочих мест для инвалидов, индивидуальных предпринимателей, руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъектов РФ и других.

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