Ленинградскую областную клиническую больницу оснастили новым оборудованием

Техническое переоснащение проведено в кардиохирургическом, реанимационном и операционном отделениях больницы.

Пациенты Ленинградской областной клинической больницы выздоравливают с помощью оборудования, соответствующего мировым стандартам.

Техническое переоснащение проведено в кардиохирургическом, реанимационном и операционном отделениях больницы. В частности, закуплен аппарат искусственного кровообращения и эндовидеохирургическая стойка последнего поколения.

Кроме того, в медучреждении полностью технически переоборудованы рабочие места ЛОР-врачей. Закуплены приборы для оперативного выполнения бактериологических исследований и медико-генетических консультаций. Для пациентов отделения онкогематологии приобретен рентгенодиагностический дентальный аппарат, остиоденситометр, оборудование для травматологии и трансфузиологии.

Супер-современные аппараты с такими сложными названиями мы закупаем с единственной целью — повысить уровень и качество медицинского обслуживания жителей Ленинградской области. Мы хотим быть не только успешным регионом в плане экономики, но и территорией здоровых и счастливых людей. Выполняя задачи, поставленные в "майских указах" Президентом России, областное правительство приобретает новое оборудование и создает дополнительные условия для профилактики заболеваний, путем участия населения в мероприятиях в Года здорового образа жизни. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Общая стоимость заключенных в 2018 году контрактов составила более 100 млн рублей.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти