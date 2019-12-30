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Arinablinova
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Легковушка влетела в "ГАЗель" на улице Некрасова

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В пятницу вечером, 24 января, жители города стали свидетелями лобового столкновения легкового автомобиля  и "ГАЗели". Об стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Черная машина, по непонятным причинам, вырулила на встречную полосу. и продолжила движение прямо до столкновения. На видео видно, что транспортные средства и водители сильно не пострадали. 

В комментариях шутят о том, что нарушителю явно "приглянулась эта газель", и что на все происходящее мог повлиять "ретроградный Меркурий".

Видео: Piter,tv

Ранее мы писали, что момент ДТП на Красногвардейской площади попал на видео.

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Категории: Лента новостей,

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