Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 9:54
0
lesjasap
20
Код вставки плеера

Легковой автомобиль сбил пешехода на КАДе

0
 
 

Вечером из-за тяжелой транспортной ситуации на дороге пострадал петербуржец.

В Выборгском районе на внутреннем кольце КАДа машина сбила пешехода. Человек отлетел на несколько метров, но остался жив. Как отмечают свидетели событий, инцидент произошел вечером 7 августа на развязке с проспектом Энгельса.

Причиной аварии стали ремонтные аварийные работы на дорожном полотне, а также неумелость водителя, который не справился с управлением. На участке был припаркован автобус. Транспортное средство находилось за ограничителями, однако, предупреждени не остановили автомобилиста от наезда.

В какой-то момент легковой автомобиль начинает перестраиваться из правого ряда в левый, обзор ему преграждает двигающаяся в попутном направлении "Газель"

рассказывают очевидцы

После столкновения, машину "боднуло" в сторону, где она врезалась еще в две иномарки. На месте работали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги:
Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей Происшествия ДТП

Оставить комментарий

5