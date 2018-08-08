Легковой автомобиль сбил пешехода на КАДе

Вечером из-за тяжелой транспортной ситуации на дороге пострадал петербуржец.

В Выборгском районе на внутреннем кольце КАДа машина сбила пешехода. Человек отлетел на несколько метров, но остался жив. Как отмечают свидетели событий, инцидент произошел вечером 7 августа на развязке с проспектом Энгельса.

Причиной аварии стали ремонтные аварийные работы на дорожном полотне, а также неумелость водителя, который не справился с управлением. На участке был припаркован автобус. Транспортное средство находилось за ограничителями, однако, предупреждени не остановили автомобилиста от наезда.

В какой-то момент легковой автомобиль начинает перестраиваться из правого ряда в левый, обзор ему преграждает двигающаяся в попутном направлении "Газель" рассказывают очевидцы

После столкновения, машину "боднуло" в сторону, где она врезалась еще в две иномарки. На месте работали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб