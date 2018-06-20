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Сегодня, 17:14
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TretyakovaS
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Лебеди, спасенные из мазута, оказались напичканы дробью

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Кроме того, они начали лысеть.

В телах лебедей, найденных в мазутном отстойнике, нашли дробь. Об этом сообщается на странице центра реабилитации диких животных "Сирин" в Instagram.

"Наши бедные лебеди, оказалось проблем у них больше, чем мы предполагали", — отмечается в сообщении.

Закадровый голос сотрудника говорит о том, что птицы начали лысеть из-за долгого воздействия мазута. Помимо этого, в одной птице нашли шесть дробин, в другой — две.

Видео: Instagram/wildlife_russia

Теги: новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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    Аноним
    Сегодня 18:09

    Птичку жалко.Ха Ха Ха !!! Какая новость. Поплачьте ещё *****-зоозащитнички!!! Других то проблем у вас нет и быть не может так как у бездельников все в розовом цвете.