Лебеди, спасенные из мазута, оказались напичканы дробью

В телах лебедей, найденных в мазутном отстойнике, нашли дробь. Об этом сообщается на странице центра реабилитации диких животных "Сирин" в Instagram.
"Наши бедные лебеди, оказалось проблем у них больше, чем мы предполагали", — отмечается в сообщении.
Закадровый голос сотрудника говорит о том, что птицы начали лысеть из-за долгого воздействия мазута. Помимо этого, в одной птице нашли шесть дробин, в другой — две.
Видео: Instagram/wildlife_russia
Оставить комментарий
Птичку жалко.Ха Ха Ха !!! Какая новость. Поплачьте ещё *****-зоозащитнички!!! Других то проблем у вас нет и быть не может так как у бездельников все в розовом цвете.