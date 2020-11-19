Лавров заявил, что западные спецслужбу не прочь поддержать экстремистские тенденции в России

Он отметил, что такие "экстремальные угрозы" отслеживаются в стране.

Глава МИД России Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы" заявил, что западные спецслужбы не прочь поддержать тех, кто в России пытается продвигать экстремистские тенденции

По-разному будут пытаться и уже пытаются, конечно, влиять на ситуацию, дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Есть специальные методы работы. Спецслужбы, как вы знаете, не прочь поддержать тех, кто заинтересован здесь в продвижении всяких экстремистских тенденций, - сказал министр.

По словам Лаврова, спецслужбы России такие "экстремальные угрозы" отслеживают. Глава МИД отметил, что продвигать повестку можно и более мяшким способом, в том числе через неправительственные организации, которые финансируются из-за границы.

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