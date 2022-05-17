Лавров: Китай обыграл Запад в экономике

Глава МИД считает, что Западу не нравится, когда появляются новые лучшие центры многополярного мира.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Китай обыграл Запад и вышел на передовые экономические позиции в мире. Об этом он заявил в рамках просветительского марафона "Новые горизонты".

Лавров отметил, что западные страны говорят о реформах экономических институтах, созданных на основе американских механизмов. Китай на основе этих механизмов, по словам главы ведомства, смог обыграть конкурентов в экономической сфере.

Также Лавров добавил, что Западу не нравится, когда появляются новые лучшие центры многополярного мира.

Ранее Лавров заявил, что Москва посмотрит, как НАТО использует территории Швеции и Финляндии

Видео: VK / Российское сообщество "Знание"