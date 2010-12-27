Ладожский мост на "Коле" разведут для прохода яхты "Апостол Андрей"

Водное судно будет пересекать реку меньше часа.

Во вторник 14 августа участок трассы "Кола" окажется недоступен для проезда транспортных средств. Рабочие разведут Ладожский мост ради прохода яхты "Апостол Андрей". Водители в течение 45 минут не смогут пересечь переправу. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Как отмечает начальник организации Илья Пузыревский, конкретный запрет для транспорта будет действовать с 40 до 162 километре дороги вблизи деревни Марьино Кировского района Ленобласти с 15 по 15.45.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".