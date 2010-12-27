ЛГБТ-сообщество Петербурга подало заявку на проведение Прайда 4 августа

Власти рассмотрят прошение о согласовании шествия петербуржцев с нетрадиционной ориентацией.

Активисты ЛГБТ-сообщества Петербурга собираются провести Прайм 4 августа. На данный момент представители движения направили уведомление в Администрацию города о собственной инициативе.

Как отмечает пресс-служба движения, лозунгом мероприятия будет фраза "Ты сможешь!". Активисты надеются пройтись по территории Северной столицы с плакатами. Сейчас предложено шесть локаций в трех районах города: Центральном, Московском и Василеостровском.

Я могу быть собой. Ты можешь быть собой. Ты можешь жить открыто и свободно. Ты можешь бороться за свои права. Ты можешь быть счастливой, счастливым. Я – не человек второго сорта. И никому не позволю так относиться к себе. хочет донести до участников митинга координатор события Алексей Назаров

Спикер добавил, что надеется, что причастные к организации люди сделают первые шаги на пути признания себя перед обществом.

Напомним, что данному митингу уже несколько раз отказывали в проведении.



Фото: Вконтакте/Санкт-Петербург Прайд