Квир-комментарии в кино обсудили на "Послании к человеку"

Программа короткометражных фильмов получила название "Комментируя, не называя".

Одним из событий 30-го кинофестиваля "Послание к человеку" стал показ программы короткометражных фильмов, который получил название "Комментируя, не называя". Куратором события стала режиссер Мария Годованная, которая подключилась к мероприятию по онлайн-связи из Вены.

Мне бы хотелось подумать о "комментировании" в поле кино и кино-кураторства. Какой политический потенциал может содержать в себе комментарий, когда мы думаем о кинофильме как о форме определенного высказывания? Как кино-программа может создавать комментарий к феномену, о котором необходимо говорить (тот самый "talk back"), но которому при этом сложно дать определение (и нужно ли вообще)? Речь идет о квир-кино и художниц_ах, работающих с формой, которую я называю "квир-комментарий", заимствуя определение у американских теоретиков Лорен Берлант и Майкла Уорнера – рассказывается в письме режиссера, предваряющем программу смотра.

Представляя лично свою программу из четырех картин на Новой сцене Александринского театра, Годованная рассказала, что опыт недавнего происшествия в австрийской столице заставил вернуться теме связи с кино, пространству просмотра и внешних событий, которые могут мгновенно перевернуть наши привычные опыты взаимодействия и соприсутствия друг с другом и с фильмами.

2 ноября в момент, когда в Вене началась перестрелка, я была в музее кино на показе киноработ Брюса Коннера, одного из ключевых фигур северо-американского киноавангардиста 60-х годов. Вечер 2-ого ноября в Вене был последний, когда были открыты заведения и можно было сходить в кино, сейчас это все закрыто. Как выяснилось позже, пока шли фильмы программы и показывали фильмы Коннера полицейская операция переместилась в квартал, где находился музей кино. Сеанс прервали на середине фильма Коннера, репортаж, посвященный убийству Кеннеди. Визуальная встреча трансформировалась в нашу эвакуацию в бронированную часть музея Альбертино и в четырехчасовое ожидание, пока военизированные уличные действия закончатся. Неожиданным для меня, репортаж яркий пример субтралийского кино сошел с экрана и развернулся в реальности. И в соприсутствии с людьми, которые были изначально лишь зрителями. Я все еще пытаюсь разобраться с мыслями и опытами, которые обрушились на меня как лавина в этот вечер и ночь – рассказала куратор программы.

Мария Годованная отметила, что для нее кинопрограмма представляет возможность для совместной, визуальной встречи в утопической настойчивости на киноколлективности и квир-общности. Публичные собрания в сегодняшние сложные времена режиссер описала как акты сопротивления страху, апатии, разобщенности, замкнутости, индивидуализации.

Акты коллективного кинопросмотра становятся редким моментами проявления социальности и общности, которые дают нам возможность выкарабкиваться из разворачивающегося перед нами какого-то глобального хаоса – добавила Годованная.

Зрители увидели фильмы "Копия копии" Рафала Морусевича, "Трогательные чувства" Айкана Сафоглу, "Опоссум стойкий" Наоми Ринкон Гайардо и "Плоскость поверхность мутация сдвиг: Я тебе выдам плоть, ты ей распорядись" от квир-феминистской аффинити арт-группы "Нежелательная Организация". Необычность фильмов обусловлена общей квир-тематикой.

Отвечая на вопросы о разном представлении понятия "квир", режиссер рассказала, что оно уходит за рамки представления об идентичности и политики идентичности.

"Квир" представляет собой вовлечение в критическую дискуссию разных тем, в которых сексуальность, идентичность, практики и разные субъектности, выходящие за рамки гетеронормативности, имеют право на создание своих историй в тех формах, в которых их устраивает и даже в формах, которые выпадают за рамки нормального представления о кино. Поэтому, как отметила Годованная, "квир" в этом отношении это некоторая политическая программа подрыва как представления о сексуальности и нормативности, так и, собственно, функций самого кино в пространстве.

Фото, текст: Елена Помогайбина / Piter.tv