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Квартиру на Богатырском тушили 15 пожарных
Сегодня, 13:28
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Квартиру на Богатырском тушили 15 пожарных

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В результате случившегося никто не пострадал.

В воскресенье, 6 ноября, в Приморском районе Петербурга спасатели тушили квартиру. В жилом доме на Богатырском проспекте,1, полыхала "двушка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В комнате площадью 15 "квадратов" огонь охватил один метр. 15 пожарных и три спецмашины оперативно потушили пламя. В 11:26 возгорание ликвидировали.

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина пожара.

Ранее на Piter.tv: пожарные нашли два тела в горящем доме на Пограничной улице.

Фото: Piter.tv

Теги: богатырский проспект, горела квартира, мчс, пожар в квартире, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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