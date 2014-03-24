Квартиру на Богатырском тушили 15 пожарных

В результате случившегося никто не пострадал.

В воскресенье, 6 ноября, в Приморском районе Петербурга спасатели тушили квартиру. В жилом доме на Богатырском проспекте,1, полыхала "двушка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В комнате площадью 15 "квадратов" огонь охватил один метр. 15 пожарных и три спецмашины оперативно потушили пламя. В 11:26 возгорание ликвидировали.

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина пожара.

Ранее на Piter.tv: пожарные нашли два тела в горящем доме на Пограничной улице.

Фото: Piter.tv