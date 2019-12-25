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Кукольный спектакль "Гусёнок"
Сегодня, 18:00
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IRINA_CHALKINA

Кукольный спектакль "Гусёнок"

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В театре кукол "Бродячая собачка".

В театре кукол "Бродячая собачка" покажут спектакль "Гусёнок". Актеры/Исполнители: Е.Федотова, С.Самойлов, Е.Тихомирова, С.Шиподько.

Однажды городскую девочку Аленку отправили к бабушке в деревню. Все ей здесь не нравилось: и вставать рано, и в лес ходить, и за Гусенком Дорофеем смотреть.Пошла как-то раз Аленка на полянку Гусенка пасти, да заснула…Тут-то Лиса его и похитила. Пришлось Аленке идти на поиски в лес. 

Премьера состоялась 4 февраля 2006 года. Спектакль идет без антракта.

Фото:Театр кукол Бродячая Собачка

Теги: дети, спектакли, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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