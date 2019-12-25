Куда сходить в Петербурге на неделе с 28 июня по 2 июля

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий, проходящих в будни.

Вечера после работы необязательно должны быть заполнены бытовыми делами и обязанностями – в них может быть место прогулкам, вылазкам в театр и кино, походам на концерты и выставки. Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 28 июня по 2 июля.

Понедельник, 28 июня

В атмосферном микрокинотеатре Out Cinema вечером первого рабочего дня покажут картину Бернардо Бертолуччи "Конформист" и ленту Жан-Марка Валле "Разрушение". Первый фильм 1970 года – непростая драма о докторе Марчелло Клеричи, получившем от фашистских властей приказ ликвидировать итальянского профессора-антифашиста во Франции. В главной роли Жан-Луи Трентиньян.

Второй, 2015 года, о мужчине по имени Дэвис, который своеобразно и тяжело переживает смерть жены. Герой хочет разобрать и разрушить все предметы вокруг себя, а также пишет письма о своей жизни в обслуживающую торговые автоматы компанию. В главной роли Джейк Джилленхолл.

Оба фильма покажут на оригинальном языке с русскими субтитрами. Начало в 18.40 и в 21.00 соответственно, билеты можно приобрести здесь. Ковенский пер., 14

Вторник, 29 июня

Дождливому вечеру вторника отлично подойдет мини-фестиваль "Эклектика" в клубе "Мачты" - можно и потанцевать, и расслабленно послушать современную музыку. Здесь готовятся выступить четыре музыкальных коллектива, исполняющие электрический джаз, соул и хип-хоп, грув: Kind Soul, IB MACHINE, "НЕОНОВАЯ АУРА" и TKACHI.

Вход на фестиваль за донейшн, Кожевенная линия, 40 ("Севкабель Порт").

Среда, 30 июня

В Планетарии №1 представят новую программу концерта великого Иоганна Себастьяна Баха "Бах в Планетарии". В этот день зрители смогут попасть на премьерный показ необычного шоу, сочетающего в себе живые звуки бессмертной классической музыки и атмосферу темного звездного неба.

Начало в 21.00, наб. Обводного канала, 74Ц. Билеты можно приобрести по ссылке.

Четверг, 1 июля

Солнечным вечером можно отправиться в парк Интернационалистов и хорошенько размяться после офисного дня в кресле. В парке проведут бесплатное занятие йогой в рамках проекта "Пока ты спал", вести тренировку будет Михаил Дмитриев. Нужно захватить с собой коврик и воду.

Преподавателя можно отблагодарить донейшеном. Начало в 19.00, сбор на спортивной площадке в центре парка. В случае дождя тренировку отменят, следить за объявлением от проекта нужно здесь.

Пятница, 2 июля

Вечер долгой рабочей недели можно с удовольствием провести в Петрикирхе, где в пятницу будут звучать произведения легендарного пианиста Сергея Рахманинова. Как замечают организаторы, отрывки музыки великого композитора "сквозят" в песнях Селин Дион, Сары Брайтман, Фрэнка Синатры, группы Queen. И для заядлых ценителей классики, и для новичков предстоящий концерт будет одинаково эмоциональным и впечатляющим.

Начало в 19.00, Невский пр., 22-24 Билеты можно приобрести по ссылке.

Традиционная подборка на выходные появится на нашем сайте в пятницу. Следите за обновлениями!

Фото: pexels; официальный трейлер фильма "Разрушение"; ВКонтакте / ЭКЛЕКТИКА | 29.06 | МАЧТЫ; ВКонтакте / Планетарий 1; ВКонтакте / FORTE. Рахманинов | 2 июля