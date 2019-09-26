Куда сходить в Петербурге 27 сентября: афиша мероприятий на завтра

Свежая подборка интересных культурных событий.

"KINEMATIC SHORTS 2019". Фестиваль короткометражек

Цельный сборник из шести короткометражных фильмов, среди которых победители таких фестивалей, как Tribeca, Sundance, Клермон-Ферран, Торонто.

Короткие картины из США, Франции и Канады. Истории про осла в наушниках, посудомойщика, кукурузное поле и чужую жизнь.

Кинотеатр "Родина", Караванная, 12. Сеанс начинается в 12.05, билеты – 200 рублей.

Выставка-инсталляция "Краденое солнце"

Проект петербургского художника и лауреата премии Курехина Максима Свищёва масштабен и ярок. Обычная инсталляция выходит за рамки полотен, оказываясь крупными скульптурами, анимацией и картинами, созданными компьютерными технологиями. Его работы видел Париж, Лондон, Будапешт и Сеул, а сам художник создает не только картины,но и видео к различным постановкам. "Краденое солнце" – разговор о поиске себя и индивидуальности в нескончаемом потоке информации, людей, чатов и гаджетов.

Все это в "Namegallery" с 11.00, Большая Конюшенная, 2. Вход свободный!

Вечер музыки "Дивные напевы струн"

В повседневной любви к танцевальным электронным хитам и уважению к классическим оркестрам забываются другие мастера музыки. Гусли и домра тоже умеют удивлять. Сочетание сказочного звучания струн и классики с современной музыкой стоит внимания. Концерт старинных струнных под аккомпанемент фортепиано.

Начало в 18.00 в библиотеке "Старая Коломна", Никольская пл., 2. Вход свободный!

Фото и видео: youtube: TreeFilmsTrailers; ВКонтакте; pixabay