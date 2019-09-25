Куда сходить в Петербурге 26 сентября: афиша мероприятий на завтра

Свежая подборка интересных культурных событий.

Фестиваль авторских комиксов "Бумфест". Выставка "Личное. Автобиографические комиксы"

Завтра стартует международный фестиваль рисованных историй "Бумфест". За 12 лет он превратился в крупное событие в мире комиксов. Выставки, перформансы, кинопоказы, встречи с художниками и мастер-классы по рисованию: все это можно посетить до 29 сентября. Ну, а завтра откроется первая большая выставка "Личное. Автобиографические комиксы".

Здесь 16 отрывков личных историй. О любви, взрослении и собственном росте, об осмыслении пережитого. И все это в комиксах.

Центр искусства и музыки Библиотеки Маяковского на Невском пр., 20. Вход свободный!



Фильм "С любовью, Антоша"

Премьера документального фильма об актере Антоне Ельчине, погибшем три года назад. В фильме актер оживет благодаря его родным, друзьям и коллегам по киноцеху – У иллему Дефо, Николасу Кейджу, Дженнифер Лоуренс, Джоди Фостер . Каждый расскажет маленькие истории, трогательные, грустные, смешные. И все про Антона. Так к концу документального фильма сложится целый портрет актера из воспоминаний.

Показы стартуют завтра в "Доме кино" на Караванной, 12. Билеты от 150 рублей, в зависимости от времени сеанса.

Панк-опера "Медея. Эпизоды"

Первая и, возможно, последня русская панк-опера, как говорят сами авторы: Театро Ди Капуа, ПТВП, Лех а Никонов и Пав ел Семченко .

Загадка повторения времен, мифы в сегодняшнем дне. Почему так похожи истории Медеи, изгнанной Коринфа за колдовство, и современной эмигрантки, выдворенной за отсутствие отметки в паспорте? Ни слова больше: начало в 20.00 в клубе "Морзе" на Кожевенной, 40

Билеты от 400 рублей.