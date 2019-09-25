Куда сходить в Петербурге 26 сентября: афиша мероприятий на завтра

Фестиваль авторских комиксов "Бумфест". Выставка "Личное. Автобиографические комиксы"
Завтра стартует международный фестиваль рисованных историй "Бумфест". За 12 лет он превратился в крупное событие в мире комиксов. Выставки, перформансы, кинопоказы, встречи с художниками и мастер-классы по рисованию: все это можно посетить до 29 сентября. Ну, а завтра откроется первая большая выставка "Личное. Автобиографические комиксы".
Здесь 16 отрывков личных историй. О любви, взрослении и собственном росте, об осмыслении пережитого. И все это в комиксах.
Центр искусства и музыки Библиотеки Маяковского на Невском пр., 20. Вход свободный!
Фильм "С любовью, Антоша"
Премьера документального фильма об актере Антоне Ельчине, погибшем три года назад. В фильме актер оживет благодаря его родным, друзьям и коллегам по киноцеху – Уиллему Дефо, Николасу Кейджу, Дженнифер Лоуренс, Джоди Фостер. Каждый расскажет маленькие истории, трогательные, грустные, смешные. И все про Антона. Так к концу документального фильма сложится целый портрет актера из воспоминаний.
Показы стартуют завтра в "Доме кино" на Караванной, 12. Билеты от 150 рублей, в зависимости от времени сеанса.
Панк-опера "Медея. Эпизоды"
Первая и, возможно, последня русская панк-опера, как говорят сами авторы: Театро Ди Капуа, ПТВП, Леха Никонов и Павел Семченко.
Загадка повторения времен, мифы в сегодняшнем дне. Почему так похожи истории Медеи, изгнанной Коринфа за колдовство, и современной эмигрантки, выдворенной за отсутствие отметки в паспорте? Ни слова больше: начало в 20.00 в клубе "Морзе" на Кожевенной, 40
Билеты от 400 рублей.
Фото и видео: vk.com/lichnoe_boom?null; vk.com/medea_morse, youtube.com: weareaonefilms
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