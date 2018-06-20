Куда сходить в Петербурге 24 апреля

Piter.tv подготовил видео подборку интересных мероприятий, которые вы сможете посетить уже завтра.

1. 24 апреля в Петербурге с термоядерным шоу выступят ветераны хардкор-рэпа Onyx

Команда продолжает разрывать залы с 90-х годов. Это же она планирует сделать в клубе Aurora в 20:00.

2. 20 апреля в кинотеатрах страны стартовала премьера фильма "Нуреев. Белый ворон"

Кинокартина расскажет о жизни легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева – от бедного детства в Уфе до взлета его карьеры на Западе

3. Балет "Коппелия" на фестивале Dance Open

Легендарная труппа Венского государственного балета выступит с реконструкцией постановки "Копппелия" в рамках фестиваля Dance Open.

В центре сюжета юноша, который влюбился в механическую куклу. Пьер Лакотт воссоздал "Коппелию" времен Наполеона III, украсив ее яркими роскошными костюмами и декорациями.

4. Аудиоспектакль-прогулка "Пушкин. Гоголь. Брамс. Ха-Ха-ХАРМС!"

Прогулка по центру Петербурга поможет от хандры. Особенно, если вы пройдетесь по местам, где учился и работал Хармс. Вы окунетесь в мир смеха и абсурда, а увлекательные истории позволят по-новому посмотреть на город на Неве.