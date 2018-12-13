Кубок чемпионов России привезли в Петербург

Процедура проведения вручения кубков чемпионам Российской Премьер-лиги пройдет завтра, двенадцатого мая сразу после того, как прозвучит финальный свисток матча против команды ЦСК.

Сегодня, одиннадцатого мая, основной атрибут Российской Премьер-лиги доставили в Северную столицу. Информация об этом была опубликована на официальном сайте петербургского "Зенита".

Процедура проходила на самом верхнем этаже исторического здания Петербурга – в куполе Дома Зингера. На несение гравировки надписи с учетом всех приготовлений понадобилось 20 минут. На мероприятии присутствовал футболист "Зенита" и капитан сборной России Артем Дзюба.

Процедура проведения вручения кубков чемпионам Российской Премьер-лиги пройдет завтра, двенадцатого мая сразу после того, как прозвучит финальный свисток матча против команды ЦСК.

Петербургский футбольный клуб стал чемпионом России в пятый раз. По регламенту, трофей останется у команды на вечное хранение.

Официальный сайт "Зенита"