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Крупное ДТП под Москвой: Фура протаранила 7 машин

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Из-за лопнувшего колеса фура вылетела на встречку и протаранила 7 автомобилей

Серьезная массовая авария произошла накануне, 10 сентября, под Москвой недалеко от Кубинки.

На 65 километире Минского шоссе у КАМАЗа лопнуло колесо. Большегруз вылетел на полосу встречного движения и смял 7  легковых автомобилей. Судя по опубликованным фотографиям в социальных сетях машины получили серьезные мехзанические повреждения. Сообщается, что один человек пострадал. Ему была оказана срочная медицинская помощь.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, ДТП и ЧП Москва

Теги: авария , массовое дтя , новости регионов , фото , фура протаранила
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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