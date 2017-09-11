Крупное ДТП под Москвой: Фура протаранила 7 машин

Из-за лопнувшего колеса фура вылетела на встречку и протаранила 7 автомобилей

Серьезная массовая авария произошла накануне, 10 сентября, под Москвой недалеко от Кубинки.

На 65 километире Минского шоссе у КАМАЗа лопнуло колесо. Большегруз вылетел на полосу встречного движения и смял 7 легковых автомобилей. Судя по опубликованным фотографиям в социальных сетях машины получили серьезные мехзанические повреждения. Сообщается, что один человек пострадал. Ему была оказана срочная медицинская помощь.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, ДТП и ЧП Москва