Крупные инвестфонды покупали биткоин во время обвала котировок

В результате после обвала криптовалюта вернулась на уровень $39-40 тысяч.

Управляющий директор финансовой компании BTIG Джулиан Эмануэль в интервью CNBC заявил, что после обвала биткоина основными покупателями криптовалюты стали крупные инвестиционные фонды. В результате после обвала курс биткоина вернулся к показателям 39-40 тыс. долларов. По мнению эксперта, это говорит о признании биткоина жизнеспособной альтернативной инвестицией в диверсифицированном портфеле.

По информации The Block, крупный инвестиционный брокер Genesis Global Trading тоже начал рассылать клиентам такую информацию. Крупные инвестфонды начали покупать биткоин после того, как его цена опустилась ниже 35 тыс. долларов, говорится в документе.

В результате с основных бирж по данным на вечер 19 мая вывели более 37 тыс. биткоинов, сообщает аналитический сервис CryptoQuant.

Напомним, что 19 мая стоимость биткоина снизилась до 30 тыс. долларов. Это произошло впервые с января 2021 года. По данным на 12:00 20 мая стоимость биткоина составляла 39,6 тыс. долларов.

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