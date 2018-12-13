Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Крупным городам нужны инвестиции - их чиновники должны быть мотивированы на ускорение экономики региона.

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики только через 100 лет. Об этом сообщает РБК.

Среднему городу-миллионнику требуется сто лет, чтобы догнать столицу по уровню подушевого валового продукта. Эти данные подсчитали в КБ "Стрелка". Крупным городам нужны инвестиции - их чиновники должны быть мотивированы на ускорение экономики региона.

Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта, - сообщают авторы исследования.

Отметим, что валовый городской продукт - это ценность, создаваемая на территории города в заданный период (год или квартал). Сумма всех ВГП и продукта, произведенного вне городской черты, составляет ВВП России.

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