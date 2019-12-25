Кругосветки и лемуры: на что копят клиенты Сбера

Чаще всего жители России откладывают деньги на электронику и крупные покупки: автомобиль, недвижимость и прочее.

Представители Сбера выяснили предпочтения пользователей сервиса накоплений "Цели" в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Оказалось, что чаще всего жители России откладывают деньги на электронику (телефон, планшет, ноутбук и пр.) и какие-либо крупные покупки (автомобиль, недвижимость, товары для дома и просто шопинг).

Самыми необычными целями накоплений стали кругосветное путешествие, курсы астрологов и покупка лемура. Треть пользователей "Целей" копят на "светлое будущее" или финансовую подушку безопасности. 60% клиентов в этой группе хотят отложить на это до 100 тысяч рублей, 33% – 100-500 тысяч.

Откладывают деньги на путешествие 15% пользователей сервиса. Самыми популярными местами для отдыха являются море и горы. Есть и те, кто копит на долгосрочный отпуск, например, зимовку в Таиланде. В этой группе 26% откладывают до 25 тысяч рублей, 39% – от 25 до 100 тысяч рублей, 30% – от 100 до 500 тысяч рублей.

Реже всего пользователи сервиса "Цели" откладывают на обучение (только 5%). В этой категории копят чаще всего на высшее образование или водительские курсы. Реже – на курсы бровиста, диджея, обучения грумингу, нумерологии и астрологии.

"Цели" – это один из онлайн-сервисов Сбера по управлению личными финансами. Он помогает отложить готовую сумму в "конверт" до нужного времени.

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