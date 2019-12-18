Критики обрушились на девятый эпизод "Звездных войн"

В российский прокат лента выйдет 19 декабря.

Новый "Звёздные войны" с подзаголовком "Скайуокер. Восход" получили низкую оценку у первых зрителей. На сайте Rotten Tomatoes свой отзыв оставило более 135 рецензентов. На старте рейтинг картины составил чуть более 55 %.

Девятый по счету фильм завершает историю семьи Скайуокеров, которая длится уже более 40 лет. Создатели ленты обещали дать ответы на все загадки предыдущих частей. Зрителей ждут новые и старые герои, уникальные миры и увлекательные путешествия на край Галактики.

Премьера состоится 19 декабря.

Видео: YouTube / Star Wars