Национальная сеть кинокритиков США назвала лучший фильм 2019 года

Список всех победителей был опубликован на официальном сайте организации.

В номинации "Лучшая картина" победу одержал корейский филь "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. Эта же лента выиграла в номинации "Лучший сценарий". Лучшим режиссёром критики признали Грету Гервиг, снявшую мелодраму "Маленькие женщины" с Эммой Уотсон.

Лучшим актёром стал Антонио Бандерас за фильм "Боль и слава, лучшей актрисой — Мэри Кей Плэйс, сыгравшая в фильме "Диана".

Брэд Питт за свою роль в фильме Квентина Тарантино ""Однажды в… Голливуде" был назван лучшим актёром второго плана, а "Лучшей актрисой второго плана" стала Лора Дерн ("Брачная история", "Маленькие женщины").