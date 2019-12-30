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Национальная сеть кинокритиков США назвала лучший фильм 2019 года

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Список всех победителей был опубликован на официальном сайте организации. 

В номинации "Лучшая картина" победу одержал корейский филь "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. Эта же лента выиграла в номинации "Лучший сценарий". Лучшим режиссёром критики признали Грету Гервиг, снявшую мелодраму "Маленькие женщины" с Эммой Уотсон. 

Лучшим актёром стал Антонио Бандерас за фильм "Боль и слава, лучшей актрисой — Мэри Кей Плэйс, сыгравшая в фильме "Диана".

Брэд Питт за свою роль в фильме Квентина Тарантино ""Однажды в… Голливуде" был назван лучшим актёром второго плана, а "Лучшей актрисой второго плана" стала Лора Дерн ("Брачная история", "Маленькие женщины").

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

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