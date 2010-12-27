Крым становится драйвером цифровой экономики

В рамках проекта создания криптоплощадки в Крыму факт реализации этой идеи на полуострове стоит не на первом месте. Об этом рассказал президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.

Во вторник, 5 декабря появилась информация о том, что Российская ассоциация криптовалют и блокчейна вместе с компанией "Констант Солюшенс Плюс" намерены создать на территории города Севатостополь инвестиционный проект по реализации первой на Крымском полуострове криптоплощадки. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



По словам президента Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрия Припачкина, у его структуры есть сеть региональных представительств , причем на сегодня в рамках 40 российских субъектов планируются совместные действия в этом направлении.



Планируется, что на такой технологический переход потребуется где-то пять лет, поэтому это логично, что в России, в частности – в Крыму, открываются ориентированные на подобные технологии криптоплощадки.