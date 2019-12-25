Натюрморт – один из самых свободных жанров для художника.

В особняке Румянцева проходит выставка под названием "Криптограмма натюрморта".

Натюрморт – один из самых свободных жанров для художника. Многие эксперты полагают, что именно в натюрморте, как в проявлении настоящей живописи, художник может ярко выразить свою индивидуальность, выстроить свой собственный уникальный мир, оставить свое "тайное послание".

Посетители увидят "послания" петербургских художников и фотохудожников, их работы от классики до модерна, от пастели до живописи. Разные стили, техники, а самое главное, – разные художники с их неповторимым видением мира.

Где: Английская набережная, 44

Цена: до 250 рублей, для детей до 7 лет вход свободный

Фото: пресс-служба ГМИ СПб