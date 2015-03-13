Кресты закроют на реконструкцию в сентябре 2026 года

В сентябре 2026 года свои двери для посетителей закроет легендарный следственный изолятор "Кресты". Об этом сообщила пресс-служба группы компаний "КВС", которая является собственником объекта. В настоящее время комплекс, которому в 2026 году исполнилось 134 года, проходит процедуры, необходимые для начала масштабной реконструкции.

По словам девелопера, бывшая тюрьма получила статус объекта культурного наследия, а также обрела нового владельца и концепцию развития. В скором времени здесь появится многофункциональное общественное пространство с зонами для культуры, образования, гастрономии и отдыха. Центральными элементами проекта станут гостиницы категорий "четыре" и "пять звёзд" с видом на исторический центр, а также рестораны, кафе и фитнес-клуб с бассейном. Внутренний двор бывшего изолятора планируется превратить в панорамный ресторан, а на набережной появится собственный причал. Кроме того, под Арсенальной набережной проложат тоннель, который соединит береговую линию с внутренним двором.

По оценкам инвесторов, стоимость проекта может превысить 10-15 миллиардов рублей. Работы по реконструкции планируется завершить к 2030 году. Комплекс уже прошёл все необходимые исследования и экспертизы. Ранее на ПМЭФ-2026 был представлен макет будущего пространства, а также подписаны соглашения о сотрудничестве с банком ВТБ и гостиничным оператором Cosmos Hotel Group.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЭФ-2026 выставили на продажу личный компьютер Стива Джобса за 35 млн рублей.

Фото: Piter.TV