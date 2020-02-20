Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек

Ранее пенсионерка из Челябинска заявила, что отравила эту сумму на имя Путина.

В Кремле прокомментировали прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек. Дмитрий Песков попросил СМИ подобнее разобраться в деталях.

Так как пресс-секретарь президента не понял, о какой именно пенсии речь. Ранее пенсионерка из Челябинска заявила, что отравила эту сумму на имя Путина. Елена Карпеня пожаловалась, что проработала учителем английского 33 года.

Песков рассказал, что он не осведомлен о факте отправки денег на имя президента. Также представитель Кремля призвал не обобщать ситуацию из-за одного примера.