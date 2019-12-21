Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак положительно охарактеризовал подписание нового договора по транзиту газа на территории Укарины.

Политик назвал новое соглашение "форточку возможностей" для достижения других договорённостей. Он также подчеркнул, что несмотря на сложные отношения Украины и России, страны могут достигать соглашения по самым различным вопросам. Вице-премьер призвал сделать все, чтобы эта "форточка стала дверью".

Напомним, что 20 декабря в Минске представители РФ и Украины подписали новый контракт по транзиту газа. Действующее соглашение между странами истекает 1 января 2020 года.