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За сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 23 тысяч человек
Сегодня, 10:19
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За сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 23 тысяч человек

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Четыре человека остаются в обсерваторе.

Поступили новые суточные данные по обследованию на коронавирус в Петербурге. Как сообщили 12 сентября в пресс-службе Смольного, за минувшие 24 часа в Северной столице были обследованы на коронавирус 23796 человек.

Под наблюдением врачей остается 651 человек, из которых четверо находятся в обсерваторе, а 647 – контактные. Всего было обработано 177 вызовов, которые поступили в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. В службу можно обратиться, позвонив по телефонному номеру 122.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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