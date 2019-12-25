За сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 23 тысяч человек

Четыре человека остаются в обсерваторе.

Поступили новые суточные данные по обследованию на коронавирус в Петербурге. Как сообщили 12 сентября в пресс-службе Смольного, за минувшие 24 часа в Северной столице были обследованы на коронавирус 23796 человек.

Под наблюдением врачей остается 651 человек, из которых четверо находятся в обсерваторе, а 647 – контактные. Всего было обработано 177 вызовов, которые поступили в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. В службу можно обратиться, позвонив по телефонному номеру 122.

Фото: Piter.tv