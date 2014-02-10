Одной из локаций, где можно будет посмотреть матчи Евро-2020 станет фан-зона у Конюшенного ведомства. Сам памятник федерального значения стыдливо прикрытыми тематическими баннерами из-за «реставрации». Смольный не предпринимает попыток по сохранению здания, как и профильный комитет по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева, из-за чего здание постепенно рассыпается.

В субботу, 12 июня, пройдет первый футбольный матч в рамках "Евро-2020". Уже с пятницы на Конюшенной площади открылась "Футбольная деревня" - фан-зона, где можно будет смотреть матчи в рамках Евро-2020. С учетом опыта Чемпионата мира по футболу 2018 года, часть матчей которого проходила в Санкт-Петербурге, можно прогнозировать большой наплыв туристов, как из других регионов России, так и из зарубежья. Посетить матчи они могут по паспорту болельщика.

Рядом с "Футбольной деревней" находится музейный комплекс Конюшенного ведомства, который более 10 лет ждет реновации и сейчас закрыт для посещения. В преддверии Евро-2020 фасады памятника федерального значения закрыли баннерами. Отремонтировать здание за счет города также не получается, а инвесторов, готовых вложиться в реставрацию памятника архитектуры, не пускают градозащитники.

В апреле 2021 года Смольный предложил передать объект инвесторами в рамках программы "Аренда памятника за 1 рубль", но на данный момент это единственная инициатива от чиновников. Аналогичную позицию занимает и Комитет по градостроительству и архитектуре, которым руководит Владимир Григорьев. Как "главный борец" за сохранение исторического наследия в Петербурге, глава КГА, тем не менее, в вопросе Конюшенного ведомства занял позицию невмешательства. Вероятно, что главный архитектор Северной столицы сейчас занят более важными для него делами – продвижением собственного сына Александра в депутаты городского ЗакСа.

Текущий владелец реставрацию не проводит - собственник ограничивается "противоаварийными работами".

Территория Конюшенного ведомства находится в плачевном состоянии, а само здание постепенно рассыпается. Чтобы скрыть следы разрушения, было принято решение об установке баннеров, закрывающих отклеивающуюся от фасадов штукатурку. Тем не менее, при реновации данная локация могла бы приносить доход его владельцу, поскольку расположена в самом центре города и стала бы центром притяжения туристов. Смольный также мог получить выгоду с этого, но, вероятно, не заинтересован в этом.