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Asyaromanenkova
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На Колпинском шоссе фура завалилась на бок: собралась пробка

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Крупный затор образовался на Колпинском шоссе из-за аварии. При неизвестных обстоятельствах на бок завалилась фура с контейнерами.

Вечером в четверг, 19 октября, произошла необычная авария на Колпинском шоссе. На кольце у пересечения с Софийской улицей перевернулся тягач. Автомобиль завалился на бок прямо на проезжей части.

На Колпинском шоссе фура завалилась на бок: собралась пробка

Очевидцы рассказывают со слов водителя, что причиной аварии стал груз. Тяжелые контейнеры съехали, машина потеряла равновесие на повороте.

Из-за ДТП на участке дороги образовался затор. В самый пиковый момент пробка растянулась почти на три километра. Однако сейчас сократилась всего до одного километра. Но машины в пробке едут со скоростью семь километров в час.

На Колпинском шоссе фура завалилась на бок: собралась пробка

На Колпинском шоссе фура завалилась на бок: собралась пробка

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: новости петербурга , новости питера , новости спб
Категории: Происшествия

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