На Колпинском шоссе фура завалилась на бок: собралась пробка

Крупный затор образовался на Колпинском шоссе из-за аварии. При неизвестных обстоятельствах на бок завалилась фура с контейнерами.

Вечером в четверг, 19 октября, произошла необычная авария на Колпинском шоссе. На кольце у пересечения с Софийской улицей перевернулся тягач. Автомобиль завалился на бок прямо на проезжей части.

Очевидцы рассказывают со слов водителя, что причиной аварии стал груз. Тяжелые контейнеры съехали, машина потеряла равновесие на повороте.

Из-за ДТП на участке дороги образовался затор. В самый пиковый момент пробка растянулась почти на три километра. Однако сейчас сократилась всего до одного километра. Но машины в пробке едут со скоростью семь километров в час.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург