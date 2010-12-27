Консерватория Петербурга сокращает почти полсотни сотрудников

Преподавателей не тронут.

В консерватории Петербурга имени Римского-Корсакова проводится массовое сокращение сотрудников.Большая часть персонала получила уведомления о грядущем увольнении с должности. Об этом свидетельствуют письменные обращения ректора к подчиненным. Главной причиной данный мер называют оптимизацию штатной численности и сокращение административно-хозяйственных расходов". Необходимость в этом вызвана затянувшимся капитальным ремонтом основного корпуса консерватории.Приказы подписаны в конце июня, а разосланы в июле.

Вас будут информировать об имеющихся вакантных должностях. На сегодняшний день вакантные должности, который могут быть вам предоставлены, отсутствуют добавляет глава консерватории в письме к сотрудникам

По информации от пресс-службы организации, своей должности придется лишиться 49 петербуржцам. Однако, исключения из состава сотрудников не коснутся профессорско-преподавательского костяка.

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