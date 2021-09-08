Конкурс на проектирование мукомольного комбината в Петербурге объявили третий раз подряд

Начальная цена контракта составила 164,6 млн рублей.

Смольный в очередной раз объявил тендер на создание проекта собственного мукомольного комбината. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет164,6 млн рублей.

Напомним, что конкурс был впервые объявлен в ноябре прошлого года. Тогда все заявки отклонили из-за непредоставленных лицензий на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов России. На тот момент контракт оценивался в 154 млн рублей.

Отметим, что в состав комбината должен войти производственный корпус с мельницей и лабораторией, склады и оборудование для отгрузки зерна. Предполагается, что производительность предприятия составит 900 т в сутки. Там будет производиться пшеничная и ржаная мукиа, манная крупа, отруби и корма.

Подготовить проект необходимо до конца октября 2025 года.

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